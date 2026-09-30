Die Schlagzeilen überschlagen sich wieder. Auf den Finanzportalen leuchtet alles tiefrot, Fernsehkommentatoren warnen mit ernster Miene vor dem großen Knall, dem Kollaps. Und in den Foren macht sich die nackte Panik breit. Meine CTS Eventim stürzt heute um 12% ein, der Finanzvorstand ist Hals über Kopf weg. Der amerikanische Bonitätsprüfer Fair Isaac stürzte gestern um über 20% ab. Autsch. Washington erlaubt mehr Konkurrenz bei den Kreditwürdigkeitschecks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer