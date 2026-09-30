Französischer Lebensversicherer entscheidet sich für Clearwaters Front-to-Back-Plattform zur Unterstützung der Umstellung

Clearwater Analytics gab heute bekannt, dass PREPAR-VIE, ein Lebensversicherer mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 9 Milliarden Euro, Clearwater als Technologiepartner ausgewählt hat, um seine Investmentprozesse vom Front- bis zum Backoffice auf einer einzigen integrierten Plattform zusammenzuführen.

Laut S&P Global Ratings, gehört Frankreich zu den wichtigsten Wachstumstreibern im europäischen Lebensversicherungsmarkt, da Versicherer ihre Angebote zunehmend auf fondsgebundene Produkte ausrichten. In diesem Umfeld sind die Anbieter am besten aufgestellt, die über Echtzeittransparenz im gesamten Investment-Lebenszyklus verfügen.

Mit Clearwater wird PREPAR-VIE seine Investmentprozesse vereinfachen und das Berichtswesen sowohl für seine allgemeinen Kapitalanlagen als auch für seine fondsgebundenen Anlagen optimieren. Clearwater deckt den gesamten Investment-Lebenszyklus ab, vom Portfolio- und Ordermanagement über die Investmentbuchhaltung nach mehreren Rechnungslegungsstandards (French GAAP und IFRS) sowie den Abgleich bis hin zu Prozessen für fondsgebundene Fonds. Diese moderne Plattform automatisiert Aufgaben über Teams und Systeme, um so die betriebliche Effizienz zu verbessern.

"Bei fondsgebundenen Sparprodukten steigen die Erwartungen unserer Kunden stark", sagte Geoffroy Brossier, Vorstandsvorsitzender von PREPAR-VIE. "Wir möchten sie weiterhin mit einer flexiblen Lösung unterstützen, die uns ermöglicht, unser Fondsangebot zu erweitern und unsere Prozesse zu optimieren."

"Europäische Versicherer stehen zunehmend unter Druck, mehr Transparenz, schnellere Berichterstattung sowie eine höhere betriebliche Effizienz zu bieten und zugleich immer komplexere Portfolios zu verwalten", sagte Keith Viverito, Geschäftsführer EMEA bei Clearwater Analytics. "Mit einer Front-to-Back-Plattform erhält PREPAR-VIE ein zentrales Instrument für schnellere Entscheidungen, eine höhere Datenqualität sowie die erforderliche Skalierbarkeit, um das Wachstum seines fondsgebundenen Geschäfts zu beschleunigen."

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Informationen zu PREPAR Assurance

PREPAR Assurance, die Dachmarke von PREPAR-VIE und PREPAR-IARD, Tochtergesellschaften der Groupe BRED, ist der zentrale Versicherer der Gruppe. Die Produkte werden außerdem über Vertriebspartner im Finanzsektor angeboten: Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Großmakler, Portfolioverwaltungsgesellschaften sowie Privatbanken.

PREPAR-VIE sowie PREPAR-IARD wurden 1984 gegründet und bieten vorwiegend Personenversicherungsverträge sowohl zur Vermögensbildung als auch zur Absicherung für Privatpersonen sowie Gewerbetreibende an.

Im Jahr 2025 erzielten die beiden Unternehmen mit 2,9 Millionen Verträgen zusammen einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf www.prepar-vie.fr.

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics ist eine von Grund auf agentengestützte Investmentmanagement-Plattform auf Basis einer einzigen, kontinuierlich abgestimmten Investmentdatenquelle. Portfoliomanagement, Handel, Buchhaltung, Risikomanagement, Compliance sowie Private-Markets-Prozesse greifen auf dieselbe verlässliche Datenbasis zurück und schaffen so eine vernetzte Grundlage für Automatisierung, KI-gestützte Erkenntnisse sowie agentengestützte Workflows im gesamten Investmentprozess. Clearwater unterstützt Versicherer, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen weltweit bei der Verwaltung von Vermögenswerten im Umfang von mehr als 10 Billionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf www.cwan.com.

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