Gas-Alarm vor dem Winter: Europas Speicher sind erschreckend leer

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Deutschlands Gasspeicher sind nur zu rund 58 Prozent gefüllt. Gleichzeitig treiben geopolitische Konflikte die Preise nach oben. Gas ist verfügbar, aber Europas Abhängigkeit vom Weltmarkt bleibt ein Risiko. Die Antwort könnte näher liegen als gedacht: in zusätzlichen Förderquellen innerhalb Europas.
Deutschlands Gasspeicher sind nur zu rund 58 Prozent gefüllt. Gleichzeitig treiben geopolitische Konflikte die Preise nach oben. Gas ist verfügbar, aber Europas Abhängigkeit vom Weltmarkt bleibt ein Risiko. Die Antwort könnte näher liegen als gedacht: in zusätzlichen Förderquellen innerhalb Europas.
Der Winter beginnt mit einer Lücke
Die Bundesnetzagenturveröffentlicht die deutschen Speicherstände auf Basis von Daten der europäischen Transparenzplattform AGSI+. Vor Beginn der Heizsaison sind die Speicher nur zu knapp 58 Prozent gefüllt. Für viele
Anlagen gilt zum 1. November grundsätzlich ein Zielwert von 80 Prozent. Die Differenz zeigt, wie dünn der Sicherheitspuffer geworden ist.
Eine unmittelbare Versorgungskrise bedeutet das noch nicht. Deutschland verfügt über Flüssiggas-Terminals, internationale Lieferverträge und ein eng vernetztes europäisches Gasnetz. Doch diese Absicherung hat einen Preis: Störungen auf internationalen Transportwegen können die Beschaffungskosten schnell erhöhen, selbst wenn weiterhin genug Gas nach Europa fließt.
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