Berlin - Nach der Anweisung an ein Staatsunternehmen zur Gaseinspeicherung warnt Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge vor steigenden Kosten für alle Gaskunden. "Seit dem Beginn des Iran-Krieges im Februar war abzusehen, dass die Gasversorgung in diesem Winter herausfordernd wird", sagte Dröge der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) habe seitdem "alle Warnzeichen am Wegesrand ignoriert und das Land immer weiter in die Sackgasse manövriert", so die Grünen-Politikerin weiter. Jetzt kaufe sie zu hohen Preisen ein, die Rechnung zahlten alle. "Reiches Politik hält uns abhängig von teurem Gas aus dem Ausland", so Dröge.
Aus ihrer Sicht wäre es besser, "den Menschen den Ausstieg aus teurem Gas möglich zu machen, damit wir nicht jeden Winter aufs Neue Sorgen um unsere Gasversorgung machen müssen". Reiche hatte das bundeseigene Energieunternehmen Sefe am Dienstagabend angewiesen, vermehrt Erdgas einzuspeichern.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) habe seitdem "alle Warnzeichen am Wegesrand ignoriert und das Land immer weiter in die Sackgasse manövriert", so die Grünen-Politikerin weiter. Jetzt kaufe sie zu hohen Preisen ein, die Rechnung zahlten alle. "Reiches Politik hält uns abhängig von teurem Gas aus dem Ausland", so Dröge.
Aus ihrer Sicht wäre es besser, "den Menschen den Ausstieg aus teurem Gas möglich zu machen, damit wir nicht jeden Winter aufs Neue Sorgen um unsere Gasversorgung machen müssen". Reiche hatte das bundeseigene Energieunternehmen Sefe am Dienstagabend angewiesen, vermehrt Erdgas einzuspeichern.
© 2026 dts Nachrichtenagentur