Frankfurt am Main - Der Chemieindustrieverband VCI hat die schwarz-rote Koalition davor gewarnt, die angestrebten Reformen zu zerreden. "Die Bundesregierung muss geschlossen als Team Deutschland antreten - mit der Maxime: erst das Land, dann die Partei", sagte der VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Donnerstagsausgaben).
Dazu gehöre, beschlossene Reformvorhaben nicht ständig aufs Neue zu hinterfragen. "Auch wenn der Gegenwind heftig ist: Macht den Reform-Sack zu", forderte der VCI-Hauptgeschäftsführer. Ewige Diskussionen brächten kein Land voran. "Die Zeit läuft gegen uns", so Große Entrup.
Die deutschen Chemieunternehmen stünden unter extremen Druck und müssten "massiv" auf Kosten und Effizienz achten. Umfassende Wirtschafts- und Sozialreformen seien elementar, so der VCI-Hauptgeschäftsführer.
Dazu gehöre, beschlossene Reformvorhaben nicht ständig aufs Neue zu hinterfragen. "Auch wenn der Gegenwind heftig ist: Macht den Reform-Sack zu", forderte der VCI-Hauptgeschäftsführer. Ewige Diskussionen brächten kein Land voran. "Die Zeit läuft gegen uns", so Große Entrup.
Die deutschen Chemieunternehmen stünden unter extremen Druck und müssten "massiv" auf Kosten und Effizienz achten. Umfassende Wirtschafts- und Sozialreformen seien elementar, so der VCI-Hauptgeschäftsführer.
© 2026 dts Nachrichtenagentur