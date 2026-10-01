Berlin - Der Chef des CDU-Sozialflügels (CDA), Dennis Radtke, hat die Bundesregierung aufgerufen, nach dem Inkrafttreten des allgemeinen Tankrabatts schnell die Voraussetzungen für Direktzahlungen an die Bürger zu schaffen. "Es ist richtig, dass der Tankrabatt jetzt kommt. Wer auf das Auto angewiesen ist, muss bei hohen Spritpreisen entlastet werden", sagte Radtke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe 8Donnerstagsausgaben).



Entscheidend sei aber, "dass wir bei der nächsten Krise nicht wieder bei null anfangen, sondern der Staat handlungsfähig ist." Der angekündigte Mechanismus für Direktzahlungen müsse deshalb zeitnah umgesetzt werden. "Gerade Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen müssen schnell unterstützt werden können, und zwar so, dass die Hilfe wirklich bei ihnen ankommt", forderte der CDA-Chef.



Der neue Tankrabatt gilt ab dem 1. Oktober. Dadurch sinkt die Steuerlast pro Liter Diesel oder Benzin um knapp 17 Cent. Davon profitieren alle Verbraucher. Das betreffe nicht nur Pendler, sagte Radtke. Auch die Logistik stehe "unter erheblichem Kostendruck: Steigende Kraftstoffpreise treffen die Branche unmittelbar und schlagen am Ende auf die Preise durch", so der CDA-Chef.





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