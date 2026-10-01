Die e.l.f. Made-Produktion verleiht Produkten, die so gut sind, dass sie wie Magie wirken, den typischen e.l.f.-Twist

e.l.f. Cosmetics, eine Marke von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), sorgt mit der unterhaltungsorientierten Markenkampagne "The e.l.f.ing Magical Sisters" für Aufmerksamkeit und rückt dabei die Soft Glam Cream Blush Bronzer Sticks von e.l.f. Cosmetics ins Rampenlicht. Die fesselnde Kampagne verbindet Hexenzirkel mit jeder Menge Humor und erscheint pünktlich zur Spooky Season. In einem filmisch inszenierten Setting, das eher bezaubernd als verhext wirkt, entdecken drei moderne Hexen, dass das Geheimnis für Glamour keinen Zauberstab erfordert, sondern nur einen Soft Glam Cream Blush Bronzer Stick. Mit dabei sind Priah Ferguson aus der Netflix-Serie "Stranger Things", Keyla Monterroso Mejia aus "The Studio" und Schauspielerin Bebe Wood aus "Mean Girls" (2024).

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Just in time for spooky season, e.l.f. Cosmetics has brewed up "The e.l.f.ing Magical Sisters," casting a spotlight on e.l.f. Cosmetics' Soft Glam Cream Blush Bronzer Sticks.

Mit dem typischen e.l.f.-Twist sowie dem unverkennbaren Augenzwinkern und Humor der Marke entstand das Drehbuch der Kampagne in Zusammenarbeit mit Anna Drezen, einer ehemaligen Chefautorin von "Saturday Night Live" der Folgen 46 und 47. Regie führte Hannah Levy von Hungryman Productions. Die Kampagne wurde von e.l.f. Made der Entertainment-Sparte von e.l.f. konzipiert und rückt die wahren Helden der Geschichte in den Mittelpunkt: die Soft Glam Cream Blush und Bronzer Sticks.

"Unsere Community hat uns Feedback gegeben, dass die Soft Glam Cream Blush und Bronzer Sticks so cremig, konturierend, hochpigmentiert und leicht zu verblenden sind, dass sie einfach magisch sein müssen. Also haben wir getan, was wir immer tun: Wir haben diese Erkenntnis aufgegriffen. 'The e.l.f.ing Magical Sisters' bietet die disruptive, urkomische Unterhaltung, für die e.l.f. bekannt ist", so Oshiya Savur, Chief Marketing Officer von e.l.f. Brands. "Die Spooky Season ist ein kulturelles Highlight, bei dem Augen, Lippen und Teint gleichermaßen im Mittelpunkt stehen. Indem wir diesen Moment mit Humor, Hexen und einem Bestseller-Produkt aufgreifen, setzen wir Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen um und sorgen dafür, dass e.l.f. immer ganz im Takt der Kultur bleibt."

Die preisgekrönten Soft Glam Cream Blush Bronzer Sticks haben Shopper bereits in ihren Bann gezogen: 50 der Käuferinnen und Käufer sind neu bei e.l.f.* Angereichert mit 2 Sheabutter und 1 Sonnenblumenkernöl gleiten sie sanft über die Haut und sorgen für ein wunderbar natürliches Finish. Und natürlich überzeugen sie auch durch ein "OMG"-Preis-Leistungsverhältnis.

Die Kampagne "The e.l.f.ing Magical Sisters" startet heute auf e.l.f.-Kanälen, einschließlich YouTube, TikTok und Instagram. e.l.f. Cosmetics Soft Glam Cream Blush und Bronzer Sticks, zusammen mit der umfassenden Soft-Glam-Produktpalette, sind ab sofort über elfcosmetics.com, Ulta, Target, Walmart, Boots, Superdrug und Amazon zum Preis von 7 USD bzw. 7 GBP erhältlich.

Sehen Sie sich hier das Video zur Kampagne an.

*Interne Verkaufszahlen von e.l.f. Cosmetics, Mai bis September 2026

Über e.l.f. Brands

Zu e.l.f. Brands, einem Teil von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), gehören e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN und e.l.f. Hair. Die Marken verfolgen den Anspruch, hochwertige Beauty-Produkte für alle zugänglich zu machen, und wollen die Welt für jedes Auge, jeden Mund und jedes Gesicht ein Stück besser machen. e.l.f. Beauty verbindet klare Werte mit konsequenter Ergebnisorientierung. Das Unternehmen bricht mit Konventionen, prägt Kultur und bringt Communities durch Positivität, Inklusivität und Zugänglichkeit zusammen. Als mutiger Wegbereiter mit einem guten Herzen liegt die Stärke von e.l.f. Brands darin, universell ansprechende, hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Sie sind vegan, entsprechen dem Standard e.l.f. clean und wurden von Leaping Bunny und PETA als tierversuchsfrei zertifiziert. Darüber hinaus werden Produkte von e.l.f. Brands in Fair Trade Certified-Einrichtungen hergestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.elfcosmetics.com.

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