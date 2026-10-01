CEAir

SHANGHAI, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEAir) hat auf der vierten CATA Aviation Conference & Exhibition in Peking Ende September ihre Fortschritte bei digitalen und intelligenten Technologien präsentiert. Im Mittelpunkt standen Anwendungen für die operative Unterstützung, den Passagierservice, die Flugzeugwartung und die Luftfracht. Veranstalter der Konferenz war die China Air Transport Association (CATA).

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

Auf ihrem Messestand präsentierte die Fluggesellschaft verschiedene KI-Anwendungen für die zivile Luftfahrt, darunter physische Prototypen, Gerätemodelle, Multimedia-Displays, interaktive Demonstrationen und Live-Übertragungen.

Ein besonderes Highlight im Bereich des intelligenten Bord-Caterings war ein KI-gestütztes, flexibles Roboterarmsystem zur Zusammenstellung von Mahlzeiten. Dank adaptiver Greifwerkzeuge (Endeffektoren) kann das System unterschiedlichste Lebensmittel flexibel erfassen und präzise platzieren. Dadurch lassen sich Mahlzeiten für den Bordservice automatisiert zusammenstellen.

Im Bereich der intelligenten Passagierdienste stellte die Fluggesellschaft selbst entwickelte Roboter vor, die mit modernen Funktionen auf Basis von KI-Großmodellen ausgestattet sind: einen Serviceroboter, einen Gepäcktransportroboter sowie einen vierbeinigen Roboter zur Orientierung bei Umsteigeverbindungen.

Darüber hinaus demonstrierte die Fluggesellschaft ihre selbst entwickelte, KI-gestützte Netzwerkmanagementplattform. Besucher konnten damit die aktuellen Standorte der Großraumflugzeuge von CEAir weltweit sowie die für die Bordinternet-Verbindung genutzten Satelliten verfolgen.

Die Luft-Boden-Konnektivität bildet einen zentralen Pfeiler der Digitalisierungsstrategie von CEAir. Seit Juli 2026 bietet die Fluggesellschaft auf allen Flügen mit Großraumflugzeugen kostenloses WLAN an Bord an. Damit gehört CEAir zu den ersten großen Fluggesellschaften weltweit, die ihren Passagieren WLAN an Bord standardmäßig und ohne Aufpreis zur Verfügung stellen.

Zu den weiteren ausgestellten Lösungen im Bereich der digitalen und intelligenten Technologien gehörten intelligente Anlagen für die Kühlkettenlogistik von Frischwaren, autonome Gepäckschlepper, modulare Hangars und digitale Terminals.

Auch der Betrieb des C919 bei CEAir stieß auf großes Interesse.

Die C919-Flotte der Fluggesellschaft ist inzwischen auf 17 Flugzeuge angewachsen und bedient 23 wichtige Strecken zwischen 14 Städten. Die Flotte hat mehr als 30.000 kommerzielle Flüge absolviert und dabei über 4 Millionen Passagiere befördert.

Bei der Eröffnungszeremonie der Veranstaltung wurde das CEAir-Projekt zu Schlüsseltechnologien für den großflächigen Einsatz der C919 mit dem zweiten Preis der Wissenschafts- und Technologieauszeichnungen 2025 für die zivile Luftfahrt ausgezeichnet.

Mit einem globalen Streckennetz, das 945 Ziele in 145 Ländern und Regionen umfasst, und einer modernen Flotte von mehr als 850 Flugzeugen kann die Fluggesellschaft jährlich 150 Millionen Passagiere befördern.

Website: http://www.ceair.com/

Kontakt: Caowei

E-Mail: ceapr@ceair.com