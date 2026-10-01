Die Nike-Aktie setzt ihren jahrelangen Abwärtstrend fort und notiert bei 35,40 US$ inzwischen rund -80% unter ihrem Rekordhoch. Der Kurs hat mehrere Unterstützungen verloren und nähert sich einem langfristigen Trendwendebereich. Während RSI und MACD weiterhin Schwäche signalisieren, lässt das Elliott-Wellen-Szenario langfristig eine große Trendwende zu. Ist der Boden bereits nahe? Chartanalyse zur Nike-Aktie Seit dem Allzeithoch bei rund 180,00 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de