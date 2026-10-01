Bei einem Eisberg ragt nur die Spitze aus dem Wasser, der weitaus größere Teil bleibt unsichtbar. So ähnlich sieht es derzeit bei Nike, Desert Gold Ventures und Vonovia aus: Die Substanz liegt unter der Oberfläche. Analysten beziffern den fairen Wert auf das Doppelte bis Siebenfache der aktuellen Kurse. Doch wie lange dauert es, bis die Börse die verborgenen Werte entdeckt? Für Nike, den künftigen Ausrüster der DFB-Elf, schlägt heute die Stunde der Wahrheit, noch während in München die Nations-League-Partie Deutschland-Serbien läuft. Bei Desert Gold dürfte der bevorstehende Produktionsbeginn den Anstoß liefern, während Vonovia sich nach dem Wahlausgang in Berlin auf ein Geduldsspiel einstellen muss.
Enthaltene Werte: US6541061031,CA25039N4084,DE000A1ML7J1Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de