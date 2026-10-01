WACHSTUM VORANTREIBEN DURCH KLEBSTOFFE, INNOVATION UND DIGITALE MARKTFÜHRERSCHAFT



Sika veranstaltet heute einen Investorentag in ihrem grössten Klebstoffwerk in Düdingen (Schweiz). Das Sika Management präsentiert zentrale, konzernweite Wachstumsinitiativen mit besonderem Fokus auf das Klebstoffgeschäft. Zudem werden aktuelle Entwicklungen zum Fast Forward Programm, zur Akquisition von Akkim sowie zu Sikas Innovations- und Go-to-Market-Strategien vorgestellt. CEO Thomas Hasler wird Sikas Engagement für starkes und nachhaltiges Wachstum aufzeigen, das durch gezielte Investitionen in Wachstumssegmente und Innovation vorangetrieben wird.

Thomas Hasler, Chief Executive Officer: "Klebstoffe und Dichtstoffe gehören zu den zentralen Wettbewerbsstärken von Sika und bieten attraktive Möglichkeiten für weiteres Wachstum. Wir sind hervorragend positioniert, um in diesem Bereich zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Mit der Akquisition von Akkim haben wir zudem eine hoch skalierbare Plattform geschaffen, die es uns ermöglicht, unseren Wachstumskurs weiter zu beschleunigen und den Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln. Gleichzeitig stellt unsere starke Innovationspipeline sicher, dass wir nachhaltige und leistungsstarke Lösungen anbieten, die einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen."

Am Investorentag gibt Sika Einblick in eine ihrer fünf Kerntechnologien, den Bereich "Adhesive Systems". Diese Technologie kommt in den meisten der acht Zielmärkten von Sika zum Einsatz. Klebstofftechnologien sind weiterhin ein wesentlicher Wachstumstreiber - sowohl in der Bauindustrie als auch in zahlreichen weiteren industriellen Anwendungen.

Mitglieder der Konzernleitung geben zudem vertiefte Einblicke in das Fast Forward Programm, Sikas Pläne zur digitalen Transformation und deren Beitrag zur Beschleunigung des profitablen Marktanteilswachstums in der gesamten Branche. Fast Forward ist weiterhin auf Kurs, 2026 einen Nutzen von CHF 80 Millionen zu erzielen und bis 2028 einen Ergebnisbeitrag von CHF 150 bis 200 Millionen zu leisten. Die heutige Veranstaltung informiert über die bisherigen Fortschritte und gibt Einblicke in Innovation, die Erschliessung zusätzlicher Vertriebskanäle sowie Go-to-Market-Strategien, die den Erfolg von Fast Forward unterstützen.

Eine exklusive Führung durch den Produktionsstandort von Sika in Düdingen gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung leistungsstarker Kleb- und Dichtstoffe und zeigt moderne Produktionstechnologien, operative Exzellenz sowie Sikas konsequenten Fokus auf Innovation.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

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