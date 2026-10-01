Schaffhausen - Georg Fischer hat den Verkauf der Precicast-Gruppe an die amerikanische Consolidated Precision Products abgeschlossen. Der Abschluss erfolgte am 30. September 2026 nach den erforderlichen behördlichen Genehmigungen und weiteren Bedingungen. Die Transaktion brachte einen Mittelzufluss von 215 Millionen Franken, wie der Industriekonzern am Donnerstag mitteilte. Das Geld soll zur weiteren Senkung der Nettoverschuldung verwendet werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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