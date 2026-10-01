Genf - Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey ist im ersten Halbjahr 2026 trotz eines kräftigen Umsatzwachstums tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Reinverlust erhöhte sich auf 36,4 Millionen US-Dollar nach 22,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Auch operativ weitete sich der Verlust auf 40,9 Millionen Dollar von 27,3 Millionen aus, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Der Bruttogewinn stieg dagegen auf 5,5 Millionen von 1,9 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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