Emmen/Basel - Die Schweizer Detailhandelsriesen liefern sich trotz des wachsenden Onlinehandels weiter einen Kampf um die physische Nähe zur Kundschaft. Coop hat beim Ausbau seines Filialnetzes eine neue Marke erreicht. Mit der Eröffnung eines Megastores im luzernischen Emmen zählt die Genossenschaft neu 1000 Supermärkte. Der neuste Coop-Laden ist ein Grossformat: Der Megastore im Einkaufszentrum Emmen Center in der Luzerner Agglomeration bietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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