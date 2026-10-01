Zürich - Der Schweizer Franken tendiert weiterhin zur Schwäche und der US-Dollar zur Stärke. Der Dollar wird derzeit zu 0,8366 gehandelt und bewegt sich damit auf einem Niveau, das zuletzt im Mai 2025 gesehen wurde. Am Vorabend wurden noch 0,8355 verlangt und am gestrigen Vormittag gar 0,8336. Das Währungspaar EUR/USD hat sich gleichzeitig auf 1,1317 von 1,1331 weiter abgeschwächt. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9468 praktisch unverändert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab