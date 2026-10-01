Sitten - Grössere Veränderungen bei der Walliser Kantonalbank: Sie erhält einen neuen Finanzchef und stellt sich im Bereich Vermögensverwaltung neu auf. Die Veränderungen treten per 1. März in Kraft. Der neue CFO heisst Fabrice Constantin und ist ein «Interner», wie aus der am Donnerstag publizierten Mitteilung hervorgeht. Er leitete bis anhin die Division «Marktleistungen». Constantin folgt auf Christian Donzé, welcher im Laufe des zweiten Halbjahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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