Berlin - Zwei renommierte Wirtschaftsinstitute in Deutschland kritisieren den ab heute geltenden Tankrabatt für Autofahrer und -fahrerinnen als falsch. «Dass viele Autofahrer die hohen Spritpreise als grosse Belastung empfinden, ist nachvollziehbar», teilte etwa der Chef des Ifo-Instituts in München, Clemens Fuest, auf Anfrage mit. «Der Tankrabatt ist darauf jedoch nicht die richtige Antwort.» Er bewirke eine Umverteilung zugunsten der Vielfahrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab