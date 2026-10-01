Berlin - Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, zeigt sich entsetzt und empört über die Beinahe-Katastrophe mit einem Passagierflugzeug, das am Mittwoch auf dem Weg nach Tel Aviv war. Was sich am Himmel über dem Nahen Osten abgespielt habe, "war nichts anderes als der Versuch, eine Version des 11. September im Jahr 2026 zu verüben", sagte Prosor den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Der Diplomat zeigte sich überzeugt, dass das Flugzeug als Waffe missbraucht werden sollte - "auch um die etablierte regionale Friedensachse zu treffen, zu der die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel gehören". Prosor sagte, dass zivile Flugverbindungen zwischen Israel und den Emiraten für eine "Normalisierung in der Region" stünden. Das Ziel sei klar: "die Region zurück in eine Zeit von Terror und endlosen Konflikten zu zerren."
Der Diplomat zeigte sich überzeugt, dass das Flugzeug als Waffe missbraucht werden sollte - "auch um die etablierte regionale Friedensachse zu treffen, zu der die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel gehören". Prosor sagte, dass zivile Flugverbindungen zwischen Israel und den Emiraten für eine "Normalisierung in der Region" stünden. Das Ziel sei klar: "die Region zurück in eine Zeit von Terror und endlosen Konflikten zu zerren."
© 2026 dts Nachrichtenagentur