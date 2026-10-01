Eine aktuelle Studie des Fraunhofer CSP im Auftrag der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) hat das Rohstoff- und Recyclingpotenzial der in Deutschland installierten Photovoltaik-Module untersucht. Bis Ende 2023 wurden demnach rund 5,35 Millionen Tonnen Module verbaut. Darin stecken der Studie zufolge schätzungsweise 3,85 Millionen Tonnen Glas, 663. 000 Tonnen Aluminium, 208. 000 Tonnen Silizium, 53. 500 Tonnen Kupfer und 3. 900 Tonnen Silber. Allein für Aluminium und Silber errechnen die Autoren auf Basis der Preise von Dezember 2025 einen potenziellen Materialwert von rund 4,8 Milliarden Euro. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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