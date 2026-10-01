Höhere Kapazitäten bedienen die steigende Nachfrage in den Bereichen Elektrifizierung und kritische Infrastruktur

Neue, vollautomatisierte Produktion von Leitungsschutzschaltern und erweiterte Kapazitäten für die Fertigung von Niederspannungsschaltanlagen in Schrems

Die 5.000 m² große Standorterweiterung vereint moderne Automatisierung, digitale Integration und vollständige Produktrückverfolgbarkeit

Eaton feiert am 1. Oktober 2026 den Ausbau seiner Produktionsstätte in Schrems, Österreich. Die Erweiterung schafft zusätzliche regionale Fertigungskapazitäten für elektrische Schutz- und Energiemanagement-Lösungen, um der europaweit steigenden Nachfrage durch Elektrifizierung und Digitalisierung gerecht zu werden. Der in unter zehn Monaten realisierte Ausbau kombiniert vollautomatische Fertigungsabläufe mit moderner digitaler Vernetzung und einer vollständige Rückverfolgbarkeit der Produkte.

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Eaton expanded manufacturing capacity in Europe for power management solutions in Schrems, Austria.

"Europa investiert verstärkt in die kritische Infrastruktur, die Unternehmen, Wachstum und die Energiewende unterstützt. Mit dieser Erweiterung investieren wir weiter in unsere Fertigung, moderne Technologien und qualifizierte Fachkräfte, um zusätzliche Kapazitäten für die Produkte und Lösungen bereitzustellen, auf die unsere Kunden jeden Tag zählen", sagt Vincent Barro, Mitglied des Executive Leadership Teams EMEA, Electrical Sector bei Eaton.

Unterstützung europäischer Kunden durch regionale Fertigung

Die voranschreitende Elektrifizierung sowie starkes Wachstum in der Digitalisierung lassen die Nachfrage nach robusten und effizienten Energiemanagement-Lösungen in der gesamten Region steigen. Eine Fertigung direkt in Europa bringt für Kunden entscheidende Vorteile mit sich: schnellere Reaktionen auf Marktveränderungen und Kundenanforderungen, geringere Logistikkosten sowie einen kleineren CO2-Fußabdruck dank kürzerer Wege. Zudem sorgt der Standort für stabilere und widerstandsfähigere Lieferketten und stärkt gleichzeitig die europäische Industrie- und Fertigungskompetenz.

Der Eaton-Standort Schrems zeigt beispielhaft, wie Automatisierung, digitale Produktion, gezielte Personalentwicklung und nachhaltige Produktinnovationen die europäische Fertigung zukunftsfähig machen.

Engagement in Europa und strategische Bedeutung

Mit der Erweiterung wächst die Fertigungsfläche am Standort Schrems um 5.000 m². Hier trifft eine vollautomatische Produktion von Leitungsschutzschalternauf modernste digitale Fertigungstechnologien. Vollständige Rückverfolgbarkeit und integrierte Qualitätssysteme gewährleisten maximale Transparenz über den gesamten Herstellungsprozess hinweg eine wichtige Voraussetzung, damit Kunden steigende Leistungs- und Compliance-Anforderungen zuverlässig erfüllen können.

Die höheren Kapazitäten bedienen zudem den wachsenden Bedarf aus dem Bereich kritischer Infrastruktur in Europa, die auf eine hochverfügbare Stromversorgung angewiesen sind. Herzstück der Erweiterung ist die digitale Vernetzung über ein hochintegriertes Manufacturing Execution System (MES), das Fertigung, Intralogistik und Unternehmenssysteme in Echtzeit miteinander verbindet. Das sorgt für volle Transparenz in den Fertigungsabläufen und erlaubt es, noch schneller auf Kundenanforderungen einzugehen.

Zukunftssichere Kompetenzen für den Standort Europa

Der Standort Schrems entwickelt sich zu einem Vorzeigeobjekt für fortschrittliche Fertigungstechnologien und schafft gleichzeitig Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende in den Bereichen Automatisierung, digitale Fertigung und Industrie 4.0. Durch Partnerschaften mit lokalen Schulen und das 2024 eröffnete Connected Learning Center von Eaton trägt das Unternehmen dazu bei, die qualifizierten Fachkräfte auszubilden, die für die Zukunft der europäischen Fertigung benötigt werden.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen weltweit verschrieben hat. Wir fertigen Produkte für Versorgungsunternehmen, Rechenzentren, die Industrie, den gewerblichen und öffentlichen Sektor, den Maschinenbau, den Wohnungsbau sowie für die Luftfahrt- und Mobilitätsmärkte. Unser Handeln orientiert sich an dem Anspruch, verantwortungsvoll und nachhaltig zu wirtschaften und unseren Kunden dabei zu helfen, Energie effizient zu nutzen heute und weit in die Zukunft hinein. Indem wir die globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung nutzen, tragen wir dazu bei, die drängendsten Aufgaben im Energiemanagement zu lösen und eine nachhaltigere Gesellschaft für heutige und kommende Generationen aufzubauen.

Eaton wurde 1911 gegründet und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen seiner Stakeholder gerecht zu werden. Mit einem Umsatz von 27,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 bedient das Unternehmen Kunden in 180 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

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