Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv zieht nach der Beratung des Stabilisierungsteils des neuen Vertragspakets Schweiz - EU im Ständerat eine durchzogene Zwischenbilanz. Der Schweizerische Gewerbeverband hat in der Vernehmlassung eine differenziert-kritische Stellungnahme zu den neuen Verträgen zwischen der Schweiz und der EU und zu deren innenpolitischen Umsetzung beschlossen. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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