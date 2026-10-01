Die SAP-Aktie konnte das Tief im Juli bei etwa 128 € nachhaltig verlassen und notiert am Donnerstag aktuell bei 183,80 €. Damit summiert sich der Anstieg auf rund +43%. Dennoch liegt die Aktie weiterhin unter dem Kurs zum Jahresanfang. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Kann sich die Erholung weiter fortsetzen? KI-Strategie nimmt Fahrt auf Nachdem SAP in den vergangenen Jahren die Transformation vom klassischen Softwareanbieter zum Cloud-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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