Neuenburg - Der Schweizer Detailhandel hat im August erneut zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte nominal um 2,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Real, also ohne Preiseffekte, lag das Plus bei 3,2 Prozent. Für Rückenwind sorgten erneut die Tankstellen, deren Erlöse infolge anhaltend höherer Ölpreise deutlich anzogen. Der Detailhandel ohne die Tankstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab