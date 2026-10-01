Die Bundesnetzagentur hat Regeln zur Marktintegration von Stromspeichern und Ladepunkten (MiSpeL) in Deutschland festgelegt. Privathaushalte können künftig mit ihren Batteriespeichern am Strommarkt teilnehmen. Außerdem werden Hürden für bidirektionales Laden beseitigt. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat heute die Festlegung zur Marktintegration von Stromspeichern und Ladepunkten (MiSpeL) beschlossen. Damit wird der Weg für Privathaushalte frei, mit Batteriespeichern aktiv am Strommarkt zu agieren.Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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