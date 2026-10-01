Der Photovoltaik-Zubau in Österreich erreichte 2025 insgesamt 1634 Megawatt. Damit ging er gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent zurück, wie E-Control bereits im Frühjahr beim PV Kongress 2026 bekanntgab. Der aktuelle Monitoringbericht zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) zeigt nun weitere Details zur Entwicklung der erneuerbaren Energien und ihrer Förderung. Bei der Marktprämienförderung entfielen 2025 insgesamt 1405 Megawatt der geförderten Leistung auf die Photovoltaik. Zum Vergleich: Bei der Windkraft waren es 1107 Megawatt. Insgesamt wurden über Marktprämien 4120 Gigawattstunden erneuerbarer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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