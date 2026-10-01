Zürich - Am Flughafen Zürich ist das Verkehrsaufkommen auch im September 2026 weiter gestiegen. Die Zahl der Flugbewegungen lag trotz anhaltender geopolitischer Spannungen erneut über dem Vorjahreswert. Damit setzt sich der Wachstumstrend der vergangenen Monate fort. Insgesamt wurden im September 25'390 Starts und Landungen gezählt. Das sind 4,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Gegenüber dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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