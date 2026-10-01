Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag im frühen Geschäft klar im Minus. Dazu tragen nicht zuletzt die drei Schwergewichte mit ihren Verlusten einen guten Teil bei. Nach dem schwachen September mit einem Minus von mehr als 3 Prozent und einem insgesamt auch negativen dritten Quartal geht es damit auch zum Auftakt ins Schlussquartal nach unten. Der Markt befinde sich weiterhin im Spannungsfeld von Inflations- und Zinssorgen, heisst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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