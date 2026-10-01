Bern - Der Nationalrat will in den Jahren 2027 bis 2029 sieben internationale Sportanlässe mit zusätzlichen Bundesgeldern unterstützen. Er hat am Donnerstag zwei entsprechenden Zusatzkrediten zugestimmt. Die grosse Kammer hiess die entsprechende Vorlage mit 187 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme und ohne Enthaltungen gut. Das Geschäft geht an den Ständerat. Profitieren sollen laut dem Beschluss unter anderem die Ruder-WM in Luzern 2027, die in Zürich durchgeführten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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