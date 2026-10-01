Die Bundesnetzagentur hat am Donnerstag die lange erwartete Festlegung zur Marktintegration von Stromspeichern und Ladepunkten (MiSpeL) beschlossen (Link zum Dokument). Sie schafft die Voraussetzungen dafür, Stromspeicher flexibler am Strommarkt einzusetzen und gleichzeitig den Förderanspruch für zwischengespeicherten Strom aus erneuerbaren Energien zu erhalten. Auch bidirektionale Ladepunkte werden dabei weitgehend wie Stromspeicher behandelt. Bislang mussten geförderter Grünstrom und Netzstrom in Speichern grundsätzlich getrennt werden. Mit MiSpeL können Speicher künftig auch Strom aus dem Netz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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