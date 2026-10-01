Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich im September nur leicht eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) kam nach dem starken Anstieg im Vormonat etwas zurück, lag aber im Rahmen der Erwartungen. Im Dienstleistungssektor hielt sich der Index auf hohem Niveau. Konkret fiel der PMI für die Industrie im September um 1,8 auf 55,3 Punkte. Damit notiert er bereits den siebten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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