Bern - Nach rund 22 Stunden Debatte hat der Ständerat am Donnerstagvormittag den Stabilisierungsteil des EU-Vertragspakets gutgeheissen. Das Dossier geht nun an den Nationalrat. Am Schluss sollen nach Meinung der kleinen Kammer Volk und Stände zur Vorlage Ja sagen müssen. Am Donnerstagvormittag befand der Ständerat über den letzten Bundesbeschluss des Stabilisierungspakets - den Verpflichtungskredit für die Schweizer Beteiligung am EU-Bildungsprogramm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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