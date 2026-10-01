Der GreenTec-Launch markiert den kommerziellen Start von SUSS' Wafer-Cleaning-Strategie und überträgt bewährte Photomask-Cleaning-Technologie auf einen deutlich größeren angrenzenden Markt. Der GT200 adressiert zunächst 200-mm-Anwendungen für Qualifizierung und Produktion, wobei die Kundenvalidierung bereits läuft; ab 2027 soll die Plattform auf 300-mm-HVM ausgeweitet werden und damit die GreenTec-Umsatzambition von über EUR 100 Mio. bis 2030 untermauern. Das hohe Kundeninteresse, der geringere Chemikalieneinsatz, die reduzierte Tool-Komplexität und niedrigere Total Cost of Ownership machen GreenTec zu einem weiteren glaubwürdigen mittelfristigen Wachstumstreiber für SUSS. Gleichzeitig unterstreichen Microns gestrige Aussagen zu anhaltend angespannten HBM-Kapazitäten, steigenden Investitionen und weiteren Kapazitätserweiterungen bis 2027/28 das attraktive Nachfrageumfeld für SUSS' Temporary-Bonding-/Debonding-Geschäft. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und unser Kursziel von EUR 120,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se
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