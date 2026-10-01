Unterhaching (ots) -M&M'S Halloween Umfrage 2026 zeigt: Halloween ist für viele das neue Lieblingsfest ++ Fast jeder Zweite fiebert Halloween genauso stark entgegen wie Weihnachten ++ Mit Halloween-Maxxing startet die Vorfreude früh und soll richtig lange bleibenNicht nur für die Snack-Marke M&M'S, sondern auch für viele Deutsche beginnt das Jahr nicht im Januar, sondern im Spätsommer mit den ersten Kürbissen, Kostümen und einer ordentlichen Portion Grusel-Spaß. Die M&M'S Halloween Umfrage 2026 zeigt: Deutschland liebt und feiert Halloween - und fiebert dem Fest regelrecht entgegen.Fast zwei Drittel der Deutschen freuen sich jedes Jahr auf Halloween, und 43 % würden sich wünschen, dass der Anlass öfter im Kalender steht. Besonders groß ist die Begeisterung bei den 18- bis 24-Jährigen: Sechs von zehn möchten Halloween am liebsten häufiger feiern. Die wohl überraschendste Erkenntnis: Fast die Hälfte aller Befragten freut sich mindestens genauso stark auf Halloween wie auf Weihnachten. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar zwei Drittel, die Halloween dem Weihnachtsfest gleichstellen oder es sogar vorziehen.Halloween-Maxxing: Die Vorfreude beginnt früh und sollte gern länger dauernRund 30 % der Deutschen beschäftigen sich schon im Sommer oder spätestens im September mit dem Fest. Für jede vierte Person beginnt die Saison, sobald die ersten Halloween-Produkte im Handel erscheinen. Und die Vorfreude darf dabei gern länger andauern: Zwei Drittel der Befragten wünschen sich eine Halloween-Saison von bis zu drei Wochen. Denn Halloween hat viele Facetten und Rituale: vom Aussuchen des schaurigen Kostüms und Dekorieren des Zuhauses über die passende Playlist und gemeinsame Filmabende bis hin zur "Süßes oder Saures"-Tour durch die Nachbarschaft. M&M'S begleitet diese vielfältigen Halloween-Momente mit den passenden Snacks und macht die Saison zu einem gemeinsamen Erlebnis.Ohne Süßes ist Halloween nur ein Kostüm-EventBeim klassischen "Süßes oder Saures" zeigt sich Deutschland als großzügige Nation. Mehr als sieben von zehn Befragten kaufen gezielt Süßwaren oder Schokoladiges für Halloween und verteilen diese an der eigenen Haustür. Zwei Drittel geben dafür mindestens 16 Euro aus. Bei der Wahl der Süßigkeit für die eigene "Süßes oder Saures"-Tour würden sich die meisten für M&M'S entscheiden. Rund ein Drittel der Eltern begleitet ihre Kinder beim Tür-zu-Tür-Gang - der Halloween-Abend ist also vor allem Familienzeit.Halloween kommt, M&M'S ist schon daM&M'S startet die bislang größte Halloween-Kampagne in Deutschland. Unter dem Motto "Endlich wieder Halloween!" verbindet die Marke ihre Expertise als humorvoller Grusel-Snack-Player mit YouTube-Legende und Entertainer Julien Bam, ihrem offiziellen Halloween-Markenbotschafter. Auf seinen Kanälen und bei verschiedenen Events zeigt er, was eine gelungene Halloween-Saison ausmacht: Dekoration, Do-it-yourself-Spaß, gemeinsame Erlebnisse und die richtigen Snacks. "Ich mag einfach die Stimmung an Halloween. Alle werden irgendwie kreativ, denken sich coole Sachen aus und es ist einfach eine besondere Zeit im Jahr. Das fand ich schon immer nice. Deswegen finde ich es auch cool, dieses Jahr zusammen mit M&M'S Teil davon zu sein", sagt Julien Bam.Mit "Endlich wieder Halloween" lädt M&M'S auch dazu ein, die Vorfreude auf den 31. Oktober länger auszukosten und die eigenen Halloween-Rituale gemeinsam zu feiern. Das passt zur Stimmung im Land: Sechs von zehn Deutschen verbinden schon allein den Gedanken an Halloween-Kostüme, Deko und Naschzeug mit positiven Gefühlen.Sandra Rohrbach, Portfolio Head Mars Wrigley DACH: "Als Halloween-Experte liefert M&M'S nicht nur die passenden Snacks, sondern feiert auch die liebgewonnenen Rituale ausgiebig - im Freundeskreis, in der Familie und in der Nachbarschaft: Zusammen macht's mehr Spaß."* Umfrage unter 1.007 Deutschen ab 18 Jahren, durchgeführt von Weber Shandwick im August 2026Über M&M'SM&M'S ist eine Marke des Unternehmens Mars. 1911 in den USA gegründet, ist das Familienunternehmen heute mit mehr als 150.000 Mitarbeitenden in mehr als 70 Ländern tätig Seit Jahrzehnten bringt M&M'S Menschen zusammen - durch die kultig-bunten Schokolinsen, gemeinsam erlebten Spaß und durch die Erlebnisse, die die Marke schafft. M&M'S glaubt an daran, dass es "Zusammen mehr Spaß macht". Die kultige Süßwarenmarke von Mars setzt sich mit ihrer Brand Plattform "It's More Fun Together" für die Kraft des Spaßes ein und bringt Menschen durch Lachen und leckere Momente zusammen - so wie zum Beispiel auch an Halloween.Pressekontakt:PressekontaktPhilipp WallerWeber ShandwickBlumenstraße 2880331 MünchenTelefon: +49 (0) 89 38017988E-Mail: teammw@omnicompr.comOriginal-Content von: M&M'S, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173863/6362812