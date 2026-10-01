Google stellt mit Gemini 4 Argon ein neues Frontier-Modell seiner KI vor. Welche Verbesserungen das Unternehmen vorgenommen hat und welche Aufgaben Argon 4 schon bei Google bewältigen konnte. Ende September 2026 hat Google bekannt gegeben, dass seine KI-Agenten aus Testumgebungen ausgebrochen sind und dabei drei Cyberangriffe auf externe Firmen gestartet haben. Obwohl keine Schäden entstanden sind, nimmt Google die Vorfälle offenbar ernst. Für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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