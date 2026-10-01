Zürich - Die Zürich Anlagestiftung erhält per 1. Oktober 2026 eine neue Geschäftsführerin. Nadia Schmid übernimmt die Leitung von Martin Gubler, der Ende Jahr in Pension gehen wird. Unter seiner Leitung hat sich die Zürich Anlagestiftung zu einer der führenden Anlagestiftungen für die berufliche Vorsorge in der Schweiz entwickelt. Martin Gubler stand während vieler Jahre an der Spitze der Zürich Anlagestiftung und trug massgeblich zu ihrer strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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