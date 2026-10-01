München - Retarus wurde im IDC MarketScape 2026: Worldwide Digital Fax Vendor Assessment (Doc US54136326, September 2026) als "Leader" eingestuft. Damit bestätigt das Unternehmen seine führende Position bereits zum zweiten Mal in Folge. Retarus bestärkt die unabhängige Marktbewertung von IDC in seiner Strategie, Unternehmen weltweit mit nahtlos integrierbaren Cloud-Fax-Diensten einen sicheren und zuverlässigen Austausch geschäftskritischer Dokumente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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