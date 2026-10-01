Zürich - Weltweit wurden im dritten Quartal 2026 insgesamt 367 Börsengänge registriert. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einem leichten Rückgang von rund 2 Prozent (374 IPOs). Das Emissionsvolumen stieg hingegen um 79 Prozent auf 93,3 Mrd. US-Dollar (Q3 2025: 52,0 Mrd.). In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 summierten sich die Börsengänge auf 888 (Vorjahreszeitraum: 922). Das weltweite Emissionsvolumen erreichte mit 287,5 Mrd. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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