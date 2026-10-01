Bank of America hat ihre Kaufempfehlung für Renk gestrichen, denn die Bank bezweifelt, dass sich die Getriebeproduktion in dieser Höhe halten lässt. Die Aktie verliert den vierten Handelstag in Folge und steht so tief wie zuletzt im April 2025. Charttechnisch ist die Unterstützung inzwischen gebrochen - jetzt rückt die nächste Zone in den Blick. Analysten bezweifeln das Produktionsniveau Am Donnerstag rutschte die Renk-Aktie zeitweise auf rund 36,70 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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