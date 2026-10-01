Die Bayer-Aktie steht nach einem misslungenen Ausbruchsversuch und einer folgenden Korrektur wieder stärker im Fokus. Während mehrere große Investmenthäuser der Aktie weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial zutrauen, bleibt der Glyphosat-Komplex der entscheidende Unsicherheitsfaktor. Heute Morgen rutscht die Bayer-Aktie unter die Marke von 47 Euro, nachdem vor wenigen Tagen noch die Marke von 50 Euro zurückobert werden konnte. Gleichzeitig liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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