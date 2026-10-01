Precigen hat sich in den vergangenen Monaten zu einer der auffälligeren Biotech-Aktien entwickelt. Rückenwind liefern nicht nur die starke Kursentwicklung, sondern vor allem die wachsenden Umsätze mit Papzimeos und die jüngste FDA-Anerkennung der AdenoVerse-Technologie als Plattform. Damit gewinnt die Investmentstory zunehmend eine zweite Dimension: Aus einem einzelnen kommerziellen Produkt könnte eine breiter skalierbare Technologieplattform entstehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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