Vonovia könnte für den schwedischen Pensionsfonds Alecta ein Wohnimmobilienportfolio im Wert von rund 10 Milliarden € verwalten. Das mögliche Mandat umfasst etwa 50.000 Wohnungen und wäre der erste große Auftrag dieser Art für einen externen Kunden. Die Dimension klingt gewaltig - für Anleger ist aber entscheidend, wie viel Umsatz und Gewinn davon tatsächlich bei Vonovia ankommt. Mehr Wohnungen als im eigenen Schweden-Portfolio Ausgangspunkt sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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