München (ots) -Amazon Deutschland verkündet, welche drei Selfpublishing Bücher es ins Finale des Kindle Storyteller Awards 2026 geschafft haben.Die Gewinnerin oder der Gewinner des Literaturpreises, der mit einem Preisgeld von 17.500 Euro dotiert ist, wird im November gekürt.Amazon Deutschland hat die drei Buchtitel bekannt gegeben, die als Finalisten für den Kindle Storyteller Award 2026 ausgewählt wurden. In diesem Jahr gingen erneut Tausende Beiträge ein. Der Literaturpreis zeichnet die besten Selfpublishing-Talente aus Deutschland aus und bietet sowohl neuen als auch bereits erfolgreichen Stimmen, die über Kindle Direct Publishing veröffentlichen, die Chance auf mehrere Auszeichnungen im Rahmen des Literaturpreises. Darunter ein Preisgeld sowie ein Angebot zur Veröffentlichung eines prämierten Buches bei Amazon Publishing.Die diesjährigen Finaltitel umfassen unterschiedliche Genres und zählen zu den besten im Selfpublishing veröffentlichten Büchern dieses Jahres. Mit "Sonnig mit Aussicht auf Gegenwind" von Franziska Erhard geht es in einen romantischen Sommer voller Abenteuer in Südfrankreich, während Ella Wünsche die Leserschaft in "Die Widmung des Buchhändlers" auf die Spuren einer verbotenen Liebe und eines jahrzehntelang gehüteten Familiengeheimnisses führt. Spannung verspricht auch der Crime-Roman "Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift" von Simon Geraedts, in dem ein mysteriöser Todesfall rund um ein verschollen geglaubtes Gemälde das Ermittlungsteam vor ein ungewöhnliches Rätsel stellt. Ganz im Sinne seiner Tradition zeichnet der Preis sowohl neue als auch etablierte Stimmen der Literaturszene aus.Welche Titel es auf die Shortlist schaffen, bestimmen die Leserinnen und Leser maßgeblich mit. Ihre Resonanz auf die eingereichten Geschichten, die sich unter anderem in Bestseller-Platzierungen und Rezensionen widerspiegelt, fließt in den Auswahlprozess ein. Die nominierten Werke werden anschließend von einer fachkundigen Jury aus Persönlichkeiten der Buchbranche sowie von Amazon Books bewertet. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur eine überzeugende Handlung, sondern auch Originalität und Kreativität sowie die sprachliche und stilistische Qualität der Texte. Auf dieser Grundlage entscheidet die Jury, welcher Titel mit dem diesjährigen Kindle Storyteller Award ausgezeichnet wird.Teil der Jury sind in diesem Jahr Jobst-Ulrich Brand, Ressortleiter Kultur und Leben beim Nachrichtenmagazin Focus, die erfolgreiche Selfpublishing-Autorin Saskia Louis, Buch-Influencer Thomas Becker (@der.buchhaendler (https://www.instagram.com/der.buchhaendler/?hl=de)), sowie Christine Harasser, Haupverantwortliche für Autoren- und Agenturbeziehungen bei Kindle Direct Publishing (KDP) in Deutschland.Christine Harrasser (KDP), über den Award: "Auch in diesem Jahr hat uns die Vielfalt und Qualität der eingereichten Geschichten begeistert. Die Autorinnen und Autoren zeigen eindrucksvoll, wie viel Kreativität, Leidenschaft und erzählerisches Talent in der Selfpublishing-Community steckt. Aus dieser großen Bandbreite drei Beiträge auszuwählen, war keine leichte Aufgabe. Umso mehr freuen wir uns darauf, im November die Gewinnerin oder den Gewinner des Kindle Storyteller Award bekanntzugeben."Die Vorauswahl des Kindle Storyteller Awards 2026 ist:Sonnig mit Aussicht auf Gegenwind von Franziska ErhardFranziska Erhard schreibt romantische Geschichten über lebensnahe Figuren, große Gefühle und die kleinen und großen Überraschungen des Lebens. In ihrem nominierten Roman "Sonnig mit Aussicht auf Gegenwind" schickt sie die lebenslustige Ina Anfang vierzig in einen Sommerurlaub, der schon bei der Buchung anders läuft als geplant: Nach ein paar Cocktails landet sie versehentlich am anderen Ende Frankreichs als ihre Freundinnen. Doch statt sich davon die Ferien verderben zu lassen, stürzt sie sich ins Abenteuer - und begegnet gleich am ersten Abend einem Mann, der ihr Herz höherschlagen lässt. Der allerdings macht schnell deutlich, dass er kein Interesse hat. Als Ina sich ausgerechnet mit seiner fünfjährigen Nichte Wilma anfreundet, lässt sich eine erneute Begegnung kaum vermeiden. Die Lesenden erwartet eine romantische Sommerkomödie vor südfranzösischer Kulisse - voller Urlaubschaos, neuer Freundschaften, alter Geschichten und der Frage, ob aus einer völlig verkorksten Reise vielleicht doch noch der perfekte Sommer werden kann.Die Widmung des Buchhändlers von Ella WünscheElla Wünsche schreibt Liebes- und Familienromane, in denen sich die Schicksale verschiedener Generationen miteinander verbinden. In "Die Widmung des Buchhändlers" beginnt die Spurensuche mit einem vergilbten Foto: Darauf ist eine junge Frau vor einer Heidelberger Buchhandlung neben einem Mann in französischer Uniform zu sehen - auf der Rückseite steht ein Name, den in der Familie niemand kennt. Karla, die nie erfahren hat, wer ihr Vater war, beginnt gemeinsam mit ihrer Enkelin Lea nach Antworten zu suchen. Ein DNA-Test führt die beiden schließlich nach Südfrankreich und zu Lucien, der behauptet, Karlas Halbbruder zu sein. Dort stoßen sie auf ein Haus voller Geschichten, vergessene Bücher und die Spuren einer verbotenen Liebe, die bis ins Jahr 1937 zurückreichen. Die Leserinnen und Leser erwartet ein emotionaler Familienroman auf zwei Zeitebenen über Liebe und Verlust, verschwiegene Herkunft und ein Geheimnis, das Jahrzehnte später endlich ans Licht kommt.Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift von Simon GeraedtsKrimi- und Thrillerautor Simon Geraedts entführt die Leserschaft in "Die Gräfin, das Gemälde und ein Tropfen Gift", den zweiten Fall für Kriminalhauptkommissarin Lina Thomsen und den eigenwilligen Forensiker Dr. Balthasar Krell, auf die Insel Rügen. Im prachtvollen Jagdschloss Granitz plant die Adelsfamilie von Westerburg die Versteigerung eines lange verschollen geglaubten Landschaftsgemäldes. Doch noch bevor das Kunstwerk unter den Hammer kommt, wird der renommierte Gutachter Dr. Edmund Lorenz tot aufgefunden. Die Todesursache ist ebenso ungewöhnlich wie raffiniert: giftige Dämpfe des arsenhaltigen Farbpigments "Schweinfurter Grün". Was zunächst wie ein tragischer Unfall erscheint, entpuppt sich als gezielter Mordanschlag - das Gemälde selbst wurde zur tödlichen Waffe präpariert. Die Leserinnen und Leser erwartet ein humorvoller Krimi zwischen Kunst, Adel und Ostseeidylle, bei dem ein außergewöhnlicher Mordfall ebenso zum Rätseln einlädt wie seine exzentrischen Verdächtigen.Die Gewinnerin bzw. der Gewinner des Kindle Storyteller Awards 2026 wird bei der Preisverleihung am 04. November im Münchner Künstlerhaus bekannt gegeben. Weitere Informationen finden Sie hier Kindle Storyteller Award 2026. (https://www.amazon.de/-/en/b?ie=UTF8&node=14625037031)Über Kindle Storyteller AwardDer Kindle Storyteller Wettbewerb ist ein Literaturpreis für Autorinnen und Autoren, die zwischen dem 1. Mai 2026, 00:00 Uhr, und dem 31. August 2026, 23:59 Uhr auf Kindle Direct Publishing (KDP), dem Self-Publishing-Service, Bücher aller Genres auf Deutsch veröffentlichen. Die ausgezeichneten Personen des Kindle Storyteller Award erhalten: (1) Preisgelder, die den jeweiligen Gewinnenden gutgeschrieben oder überwiesen werden. (2) Die Finalistinnen und Finalisten des Kindle Storyteller Award erhalten zusätzlich ein Angebot zur Veröffentlichung ihres Buches durch Amazon Publishing. Weitere Informationen über den Wettbewerb finden Sie in den Teilnahmebedingungen. (https://www.amazon.de/b/?_encoding=UTF8&ie=UTF8&node=14625039031&ref_=cct_cg_ConDE_5a1&pf_rd_p=7d7747d1-f56e-441d-b730-7e4b1a0e5b43&pf_rd_r=B6JZHPMXAK9KRGRMF6RF)Über Kindle Direct Publishing (KDP)Kindle Direct Publishing (KDP) ist der schnelle, einfache und kostenlose Self-Publishing-Service von Amazon für E-Books, Taschenbücher und gebundene Bücher. Hunderttausende Autorinnen und Autoren sowie Verlage nutzen KDP, um ihre Bücher in den Kindle-Store hochzuladen und Kindle-Kunden weltweit über Kindle eReader, Fire Tablet, iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac und Geräte auf Android-Basis zu erreichen. Dabei werden Autorinnen und Autoren bei KDP mit bis zu 70 % an den Einnahmen beteiligt und behalten die volle Kontrolle sowie die Urheberrechte am Buch. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: KDP.Amazon.com. (https://kdp.amazon.com/de_DE/)Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de (https://www.aboutamazon.de/) und folgen Sie @Amazon_Buch (https://www.instagram.com/amazon_buch/).Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsAnni-Albers-Straße 2180807 MünchenTelefon: (+49) 89 35803-530Telefax: (+49) 89 35803-481E-Mail: amazonpress@superneo.dewww.aboutamazon.de/Amazon.de ist der Handelsname der Amazon EU S.à.r.l Société à responsabilité limitée 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Phone: (+352) 26 73 30 00 Fax: (+352) 26 73 33 32 registriert in Luxemburg RCS Luxemburg Registernummer: B-101818Original-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/6362839