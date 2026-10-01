FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.10.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES B&M PRICE TARGET TO 268 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2300 (2185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 181 (178) USD - 'OW' - BERENBERG CUTS AG BARR TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 625 (800) PENCE - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS BABCOCK TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1060 PENCE - CITIGROUP RAISES M&G PRICE TARGET TO 328 (295) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 35 (40) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 872 (914) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 1420 (1330) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 855 (795) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2930 (3010) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13140 (13630) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 370 (380) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 265 (255) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AJ BELL TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 600 (575) PENCE - GOLDMAN STARTS ZEGONA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2950 PENCE - JEFFERIES CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5900 (6100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 175 (110) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 630 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 124 (123) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 840 (830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7600 (7400) PENCE - 'BUY'
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