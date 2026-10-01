Schlieren - Das UZH-Spin-off Innunity Therapeutics hat CHF 150'000 von Venture Kick erhalten, um einen neuen Behandlungsansatz für chronisch-entzündliche Erkrankungen voranzutreiben, die durch das angeborene Immunsystem ausgelöst werden. Indem das Biotech-Startup am Anfang der Entzündungskaskade ansetzt, will es Patienten helfen, bei denen heutige Therapien keine ausreichende Wirkung zeigen. Millionen von Menschen leben mit chronisch-entzündlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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