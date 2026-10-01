Enapters H1-26-Ergebnisse entsprechen den vorläufigen Zahlen, wobei sich der Umsatz yoy nahezu verdoppelte auf 10,8m EUR und sich das EBITDA auf -4,5 Mio. EUR verbesserte. Trotz der operativen Verbesserung fiel der operative Cashflow von +0,3 Mio. EUR im Vorjahr auf -10,3 MIo. EUR, während die liquiden Mittel Ende Juni bei 1,5m EUR lagen. Der schwache Auftragseingang von 3,6 Mio. EUR, 43% unter Vorjahr, verdeutlicht das herausfordernde Wasserstoffmarktumfeld und unterstreicht Enapters strategischen Reset hin zu einem Asset-light-Modell mit China-Fokus und Fertigungspartnern. Die geplante Kapitalerhöhung von 10-12 Mio. EUR mit einem strategischen Partner sollte zusätzliche Finanzierung bereitstellen, allerdings fehlt der neuen Strategie weiterhin ein finanzieller Ausblick. Wir warten daher auf mehr Visibilität hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen und der Kapitalerhöhung, bevor wir unser Modell aktualisieren. Weitere Klarheit zum Ausblick erwarten wir zum Jahresende. Rating und PT bleiben Under Review. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag
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