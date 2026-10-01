Der Ausbau der Batteriespeicher wird einen erheblichen Einfluß auf die Strompreisentwicklung haben. Wie genau sie die viertelstündigen Marktpreise verändern, zeigt ein Preissimulator auf Basis der Energy-Charts des Fraunhofer ISE. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat auf seiner Plattform Energy-Charts.info einen Preissimulator veröffentlicht, um den Einfluß von Batteriespeichern auf die Preisentwicklung darzustellen. Wie das Institut mitteilte, kombiniert das Werkzeug die tatsächlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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