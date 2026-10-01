HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,80 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind in der Immobilienbranche lasse nicht nach, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag und passte sein Bewertungsmodell an. Die Refinanzierung bleibe die zentrale Belastung des Immobilienunternehmens./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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