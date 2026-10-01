Highflyer Q3 | Micron: Kein Kursfeuerwerk | Nu: Entwarnung | Depot: Advantest stark
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|Dividendenbekanntmachungen (29.09.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 77 BANK LTD JP3352000008 52 JPY 0,2906 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1799 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 11 JPY 0...
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|18.09.
|Das paradoxe Yen-Signal: Zins-Hammer in Japan: Yen fällt trotz 31-Jahres-Hoch - so reagiert der Nikkei
|© Foto: KyodoDie japanische Notenbank hat den Leitzins auf den höchsten Stand seit 1995 erhöht. Doch statt zu steigen, verliert der Yen an Wert. Wie reagieren Asiens Börsen Enthaltene Werte: JP3436100006...
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|16.09.
|SENKO, Advantest and VIAVI Advance CPO Module Testing for AI Infrastructure
|15.09.
|Advantest's ¥150bn Share Buyback Nears Its Spending Cap With Two-Thirds of Shares Still Unbought
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|13:27
|KI-Boom gegen Zinsangst: Micron rutscht trotz Rekordausblick ab
|Kräftiges Wachstum dank KI-Rechenzentren, eine Umsatzprognose oberhalb aller Schätzungen: Eigentlich wäre damit Stoff für eine Rally geliefert. Doch Renditen amerikanischer Staatsanleihen auf höchstem...
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|13:21
|Commerzbank schwächelt, Alphabet mit KI, Micron nach Zahlen
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|Micron keeps the memory party going
|12:54
|JPMORGAN stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Micron Technology nach Zahlen mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Harlan Sur erwähnte in seiner...
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|12:54
|Wells Fargo reiterates Overweight on Micron stock, $1,400 target
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|MICRON TECHNOLOGY INC
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