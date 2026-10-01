Erneuerbare Energien haben in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt 60,7 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs gedeckt. Damit lag ihr Anteil vier Prozentpunkte über dem Vorjahreszeitraum und erreichte einen neuen Rekord. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Insgesamt erzeugten Erneuerbare-Energien-Anlagen von Januar bis September 2026 demnach 237,5 Milliarden Kilowattstunden Strom und damit 8,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Neben einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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