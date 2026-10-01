Zürich - Swissgrid hat im ersten Halbjahr angesichts gesenkter Tarife weniger eingenommen und weniger verdient. Der nationale Übertragungsnetzbetreiber profitierte dank neuem Preismechanismus derweil bei der Ausgleichsenergie von tieferen Beschaffungskosten. Angesichts tieferer Tarife für das Geschäftsjahr 2026 ging der Umsatz im ersten Semester 2026 erwartungsgemäss zurück, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Dieser sank auf 513,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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